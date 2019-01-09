РИАМО - 9 янв. В период новогодних каникул электросетевой комплекс Московской области в целом работал в штатном режиме, крупных нарушений электроснабжения допущено не было, незначительные локальные отключения устранялись оперативно, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций в готовности крупнейших энергокомпаний Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» находились 745 бригад в составе более 4,5 тысяч человек, оснащенных спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он уточнил, что в электросетевых компаниях был усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводились внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи.

«Кроме того, было организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала», – дополнил Неганов.

Он подчеркнул, что особое внимание энергетиков было сосредоточено на обеспечении бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов, в том числе под особым контролем находились линии электропередачи и подстанции, обеспечивающие электроснабжение туристических зон, аэропортов, железнодорожных вокзалов, спортивно-массовых сооружений.

«Предпринятые энергетиками меры по взаимодействию на должном уровне с региональными властями, системными операторами, МЧС и компаниями топливно-энергетического комплекса, находящимися на территории Московской области позволили обеспечить максимально надежное энергоснабжение праздничных мероприятий, проводимых в регионе», – резюмировал Неганов.