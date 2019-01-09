РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Управляющая компания «СпецКоммунПроект» по предписанию Госжилинспекции вернула жителям одного из домов подмосковного Подольска около 100 тысяч рублей платы за неисправную систему пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

В Подольске в доме №9 на бульваре 65-летия Победы в марте 2018 года выявили неработоспособное состояние противопожарных систем. Оборудование привели в исправное состояние только в августе. Однако все это время управляющая компания взимала с жителей плату за обслуживание системы в составе тарифа на содержание жилого помещения.

«УК взимала в составе тарифа на содержание жилого помещения плату за обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики. Однако на самом деле в течение почти пяти месяцев соответствующее оборудование в доме не работало. Госжилинспекция Московской области выдала предписание о проведении перерасчета в течение ближайшего платежного периода. По истечении срока предписания было зафиксировано его исполнение», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что ООО «УК «СпецКоммунПроект» вернула жителям данного дома более 94 тысяч рублей.