РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. За минувший 2018 год на территории городского округа Люберцы демонтировали 40 незаконных торговых объектов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За 2018 год в городском округе Люберцы демонтировано 40 незаконно размещенных торговых объектов, из них 7 стационарных и 19 нестационарных на вылетных магистралях в полосе отвода Егорьевского и Новорязанского шоссе», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время в рамках приведения в надлежащий вид вылетных магистралей – Октябрьского проспекта и Егорьевского шоссе – в Арбитражном суде Московской области рассматривают 47 исковых заявлений о правомерности размещения объектов придорожного сервиса.