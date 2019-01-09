РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В подмосковном Подольске депутат Мособлдумы Павел Максимович наградил победителей лыжных гонок в военном городке Климовска.

На территории военного городка в микрорайоне Климовск традиционно прошли лыжные гонки, приуроченные к закрытию зимних учебно-тренировочных сборов 2019.

«В спортивных мероприятиях приняли участие жители военного городка всех возрастов, продолжатели славных семейных спортивных традиций военнослужащих. В ходе соревнований победители лыжных гонок заслуженно получили свои награды и памятные подарки», – написал Максимович на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поздравил всех участников соревнований с победой.