РИАМО - 9 янв. За 12 месяцев 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 176,1 тысячи нарушения жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«Выдано 17191 предписаний об устранении нарушений и составлено 14307 протоколов об административной ответственности. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила более 345,8 миллиона рублей», – заявил руководитель областного надзорного ведомства Вадим Соков.

По его словам, за указанный период времени жилищными инспекторами региона было обследовано свыше 169 тысяч многоквартирных домов. При этом многие проверялись неоднократно.

Наибольшее количество выявленных нарушений касалось правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, их количество составило 142436. Кроме того, 7237 раз инспекторы фиксировали факты предоставления жителям некачественных коммунальных услуг, а несоблюдение правил начисления платы за них было выявлено 6066 раз, подчеркнул Соков.

Жилищные инспекторы установили, что требования законодательства о раскрытии информации были нарушены 5047 раз, правила технической эксплуатации внутридомового газового оборудования – 3618 раз, правила управления многоквартирными домами – 2131 раз.

Кроме того, зафиксировано 848 случаев несоблюдения правил пользования жилыми помещениями. Чаще всего это несогласованные перепланировки и переустройства.