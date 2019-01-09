РИАМО - 9 янв. Санитарный вертолет эвакуировал в медицинское учреждение пострадавшего в ДТП на МКАД мужчину, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 103-й километр МКАД, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадал молодой мужчина. Вертолетом с места аварии его эвакуировали с различными травмами в лечебное учреждение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.