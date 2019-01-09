РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. В подмосковной Балашихе управляющая компания по предписанию Госжилинспекции восстановила штатную работу лифтового оборудования в одном из домов на улице Главной в микрорайоне Ольгино, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Житель дома №4 по улице Главной сообщил в Госжилинспекцию, что лифты можно вызвать лишь с первого этажа. По словам УК, лифты перевели в такой режим на время ремонтных работ в квартирах. В ходе проверки инспекторы выявили, что грузовые лифты подъездов №№1 и 2 не работали. Кроме того, отсутствовал плотный притвор входных дверей. УК выдали предписание выполнить ремонт лифтового оборудования.

«Управляющая компания ООО «СкопаСервис» в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений, выявленных государственными жилищными инспекторами в доме №4 по улице Главной в микрорайоне Ольгино», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что УК восстановила штатную работу грузовых лифтов, устранив нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», представила акты технического освидетельствования и обеспечила плотный притвор входных дверей.

Многоквартирный дом №4 по улице Главной в микрорайоне Ольгино сдали в эксплуатацию в марте 2018 года.