РИАМО - 9 янв. На западном участке Большой кольцевой линии метрополитена столичные строители создадут перегонный тоннель от станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного ополчения», который пройдет под действующим участком кольца, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Трасса перегонного тоннеля проходит под жилой застройкой Хорошево-Мневниковского района, пересекает участок Московского центрального кольца. Щит пройдет над действующими тоннелями БКЛ перегона «Хорошевская» - «Шелепиха»», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что для обеспечения полной сохранности действующих и вновь возводимых сооружений метрополитена ведется круглосуточный мониторинг за состоянием тоннелей. Кроме того, до начала работ, в месте пересечения строящегося участка с МЦК, на железнодорожных путях были установлены страховочные пакеты для обеспечения целостности пути.

«На работу действующей линии БКЛ и станции МЦК «Хорошевская» это никак не повлияет», – подчеркнул Хуснуллин.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин отметил, что в связи с небольшими габаритами котлована (30 на 10 метров) недостаточными для стандартного старта тоннелепроходческого комплекса и обслуживания работ, проектом предусматривается занятие тупиков за станцией «Хорошевская» с устройством герметичной перегородки.

Строительство тоннеля длиной более 1,7 километра будет вестись в сложных гидрогеологических условиях при помощи шестиметрового тоннелепроходческого «Эсмина», добавил Газизуллин.

Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.

В настоящее время работы по проектированию и строительству ведутся на всех участках Большого кольца метро. С учетом стартовавшей проходки от станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного ополчения», на сегодняшний день на БКЛ задействовано 17 ТПМК.