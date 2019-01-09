РИАМО - 9 янв. В новогодние праздники в систему-112 Московской области поступило свыше 230 тысяч вызовов от граждан, наиболее загруженными стали дни с 31 декабря по 2 января, сообщил РИАМО вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов.

Он отметил, что в период новогодних праздников в региональную систему-112 поступило более 230 тысяч вызовов. Все поступившие обращения были приняты и отработаны операторами.

«Наиболее загруженными по количеству звонков на номер «112» стали дни с 31 декабря по 2 января. В эти дни количество поступивших вызовов от жителей и гостей Подмосковья доходило до 28 тысяч в сутки при том, что обычно ежедневно поступает около 20 тысяч звонков», - сказал Пестов.

По его словам, в дни новогодних каникул ежесуточно заступали на дежурство порядка 400 операторов системы-112. В каждой смене работали психологи, сурдопереводчики и лингвисты.

«Скорой медицинской помощи было адресовано 75% вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в дни новогодних каникул, более 20% - полиции, остальные 5% - пожарным, ГИБДД и аварийной газовой службе», - добавил вице-губернатор.

Вызовы в систему-112 поступали по телефону, посредством СМС-сообщений, мобильного приложения «112 МО», через программу видеосвязи Skype и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Система-112 Московской области на сегодняшний день является наиболее масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. Система-112 Московской области работает с 1 июня 2015 года, за это время операторы приняли и обработали более 27,6 миллиона вызовов.