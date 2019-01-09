РИАМО - 9 янв. Подача электроэнергии в квартиру жительницы многоквартирного дома №142 по улице Центральная в городском округе Серпухов восстановлена после проверки региональной Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе выездной внеплановой проверки было установлено, что управляющая организация действительно незаконно приостановила предоставление коммунальной услуги «электроснабжение» в квартире заявительницы.

«По результатам проверки жилищными инспекторами выдано предписание на устранение выявленного нарушения не позднее, чем в течение трех дней. Также составлен акт, в адрес энергетика управляющей компании возбуждено административное производство по факту нарушения лицензионных требований», – говорится в сообщении.

Должностное лицо было признано виновным в совершении правонарушения. Суд обязал его выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Контрольная проверка исполнения предписания, проведенная государственными жилищными инспекторами в установленные сроки, показала, что выявленные нарушения были устранены в полном объеме. А именно, ООО «ЕДС Серпухов+» восстановила бесперебойное предоставление коммунальной услуги «электроснабжение» по вышеуказанному адресу», – уточнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.