РИАМО - 9 янв. Сотрудники уголовного розыска по Нагорному району столицы задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в совершении грабежа 57-летней пенсионерки, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Южному округу Москвы.

Женщина вместе с сестрой возвращалась домой, когда у одного из домов на Артековской улице на нее напал неизвестный. Молодой человек выхватил у пенсионерки сумку, в которой находились телефон, кошелек, документы, банковские карты и денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 72 тысячи рублей.

«Подозреваемый был задержан, им оказался 23-летний житель столицы, у которого была обнаружена и изъята часть похищенного. Злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.