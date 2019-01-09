РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец в ходе профилактической беседы предупредили детей и родителей о запрете катания с горок возле проезжей части, одна из таких горок находится на Назаровской улице, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках проведения мероприятия «Зимние каникулы!» служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провела профилактические беседы с детьми и родителями о недопущении катания с горок рядом с проезжей частью, в частности, вблизи дома №1 на Назаровской улице», – говорится в сообщении.

Данные беседы провели с целью предупреждения опасного поведения юных участников дорожного движения во время зимних развлечений при катании со снежных склонов, приближенных к проезжей части. Детям и родителям порекомендовали кататься на горках в городских парках.