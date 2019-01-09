РИАМО - 9 янв. Пользователи столичного каршеринга «Делимобиль» в преддверии Нового года и во время праздников оставляли небольшие подарки с записками для следующих арендаторов, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы сервиса.

«Из «забавного» у нас до Нового года, хотя на праздниках это тоже продолжалось, появились пользователи-деды морозы. Люди начали оставлять небольшие сувениры и подарки с записками следующим арендаторам. Записки из серии: «Всего самого счастливого в Новом году», а подарки - шоколадки, игрушки елочные. Такая стихийная милая акция», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники «Делимобиля» специально просматривали социальные сети, чтобы поблагодарить пользователей, которые оставили подарок.

«Каршеринг растет, как на дрожжах, за счет увеличения числа машин. Мы только перед праздниками пополнили московский парк «Делимобиля» на 500 новых автомобилей Volkswagen Polo. В сутки у нас сейчас 36,5 тысяч поездок. Но это вся Россия, не только Москва. Тем не менее это очень много», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, он заметил, что в новогодние праздники особой популярностью пользовались поездки на автомобилях каршеринга в аэропорты и из них.

«В первый день каникул мы даже ввели специальную акцию для тех, кто едет именно из аэропорта на каршеринге, так как тренд был обратный, все только приезжали в аэропорт. Из всех трех московских аэропортов мы компенсировали поездки обратно в город на бонусный счет на сумму 500 рублей», - уточнил сотрудник пресс-службы.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.