РИАМО – 9 янв. Роспотребнадзор по результатам проверок изъял из оборота более 1,4 тысячи партий бракованных биологически активных добавок к пище (БАД), сообщает Газета.ru.

«Из оборота было изъято 1404 партий БАД к пище, объем забракованной продукции составил 1133 килограммов. Нарушения были выявлены на большинстве предприятий, занимающихся производством продукции, и на объектах, занимающихся реализацией биологически активных добавок», – говорится в сообщении.

За 9 месяцев 2018 года проведено 256 плановых и 3,65 тысячи внеплановых проверок производства и оборота БАД, выявлено 1,9 тысячи правонарушений. По итогам проверок на рассмотрение в суд о привлечении к административной ответственности направлено 80 дел.

Известно, что уже вынесено 2412 постановлений о назначении административного штрафа на сумму 17,1 миллиона рублей.