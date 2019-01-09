РИАМО - 9 янв. Тринадцатилетняя девочка в доме в подмосковных Мытищах вытащила у отца травматический пистолет и попыталась сделать с оружием селфи, в результате она получила ранение в лицо, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следственным отделом по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту получения 13-летней девочкой огнестрельного ранения в область лица.

«По данным следствия, 5 января 2019 года девочка, находясь на втором этаже дачного дома, расположенного в городском округе Мытищи, решила сделать фотографию – селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица», - говорится в сообщении.

Таким образом несовершеннолетняя причинила себе по собственной неосторожности огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.

В ходе проверки установлено, что оружие принадлежало отцу девочки на основании разрешения на хранение и ношение.

«По факту ненадлежащего хранения пистолета мужчина привлечен к административной ответственности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточняется в материале.

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