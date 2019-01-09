РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В подмосковном Подольске 10 января проведут занятие для будущих родителей, специалисты расскажут всем пришедшим о родах и йоге для беременных, сообщается в группе «ШАНТИ-Baby – для будущих и молодых мам, Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 10 января в 15:00 йога-студия «Шанти» приглашает будущих родителей на День открытых дверей! На встрече мы расскажем какими могут быть роды: естественными, мягкими, безопасными и здоровыми, а также объясним, как к ним подготовиться. Эту встречу проведут наши специалисты, а после беседы пройдет 30-минутное практическое занятие «Йога для будущих мам». Также участники смогут задать все интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: улица Февральская, дом №57. В 15:30 пройдет практическое занятие, а в 16:00 – ответы на вопросы.

Принять участие смогут все желающие. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Вход свободный. Запись на мероприятие по телефону: 8(496)758-71-02.