РИАМО - 9 янв. Неизвестная украла норковый полушубок у посетительницы кафе на Тверской улице в Москве, стоимость изделия оценивается в 40 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Восьмого января в 20:30 в ОМВД России по Тверскому району Москвы поступило сообщение о краже шубы в кафе по адресу: улица Тверская, дом 27, строение 1.

«По прибытии полицейских на адрес обратилась женщина 1966 года рождения с заявлением о том, что в этот день она совместно со своими знакомыми посетила кафе на Тверской улице. Свой норковый полушубок примерной стоимостью 40 тысяч рублей она повесила на общую вешалку. Через некоторое время, собираясь покинуть кафе, своей шубы на вешалке не обнаружила», - сказал собеседник агентства.

Просмотр записей с камеры видеонаблюдения показал, что шубу надела на себя неизвестная гражданка, после чего покинула заведение. Проводится проверка.