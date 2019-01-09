РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Жители подмосковного Подольска до 15 января смогут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора по причинам ненадлежащего оказания услуг такси и каршеринга в горокруге, сообщается на сайте администрации округа.
«Специалисты подольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области до 15 января проводят горячую линию по услугам такси и каршеринга», - говорится в сообщении.
Специалисты проконсультируют желающих по интересующим вопросам по телефону: 8(496)752-61-49.
Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей.
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