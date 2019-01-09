РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 янв. На стадионе Красногорска 10 января пройдет матч по хоккею с мячом между красногорским клубом «Зоркий» и нижегородским «Стартом» в рамках чемпионата Суперлиги России, сообщается на официальной странице красногорского ХК в соцсети «ВКонтакте».

«10 января в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги красногорский «Зоркий» примет на домашнем льду нижегородский «Старт». Начало матча в 19:00», - говорится в сообщении.

Красногорский «Зоркий» по итогам 15 игр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. Клуб «Старт» из Нижнего Новгорода, также проведший 15 игр, находится на 9-м месте в турнирной таблице.