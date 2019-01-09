РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 янв. Фольклорные коллективы КДК «Мечта» поселка Нахабино Красногорска 10 января проведут святочное представление с мастер-классами и конкурсами, следует из афиши мероприятия.

«В программе мероприятия: фольклорное представление «Дай Бог тому, кто в этом дому», разучивание народных игр и танцев, награждение участников конкурса «Самая креативная елочка», колядки и щедровки», - сообщается в афише.

В мероприятии «У нас празднички, да все святочки» примут участие фольклорные коллективы «Любушата» и «Оберег» под руководством директора клуба «Мечта» Вероники Андрияновой и хор народной песни «Любушка» под руководством Александра Нефедова.

Мероприятие состоится 10 января в 19:00 в культурно-досуговом клубе «Места» по адресу: поселок Нахабино, улица Красноармейская, дом № 44. Вход бесплатный.