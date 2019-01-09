РИАМО - 9 янв. Двое мужчин проникли в котельную на 2-м Грайвороновском проезде в столице, они вынесли оттуда оборудования почти на 270 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 6 января в 06:49 в службу «02» поступило сообщение о грабеже по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 38, корпус 1.

«6 января с 05:05 до 05:17 слесарь-сантехник ООО, проверяя сигнал диспетчера, увидел открытую дверь и выходящих из нее двух неизвестных, которые, взломав замок входной двери, проникли в помещение котельной, расположенной в подвале дома по указанному адресу, открыто похитили принадлежащее ООО оборудование тепло-водоснабжения на сумму в размере 268 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 8 января в 14:00 по адресу: улица Подольская, дом 8, в ходе проведения опреативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержан безработный мужчина 1996 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления.

Он добавил, что приняты меры к установлению, розыску и задержанию соучастника преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».