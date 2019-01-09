РИАМО - 9 янв. Московский метрополитен продал пассажирам уже свыше 350 старых указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей, в ближайшее время для покупки будут доступны новые лайтбоксы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной подземки.

«По просьбам пассажиров с 25 декабря мы начали продавать наши старые лайтбоксы, которые сейчас убираем со станций в метро в рамках масштабного обновления навигации. Рекорд по продажам был зафиксирован 27 декабря, в этот день посетители приобрели 94 лайтбокса. Всего за эти дни было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей, из них более 75% - световые указатели, которые при подключении к электричеству светятся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшие дни в метро поступит новая партия указателей.

С 25 декабря в сувенирном магазине на станции «Маяковская» и в информационном центре на станции «Тушинская» начали продавать старые указатели метро. Сувенирный магазин и инфоцентр работают с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Оплатить покупку можно как наличным, так и безналичным способом.

Также можно забронировать понравившийся лайтбокс через официальный сайт Московского метрополитена. При определении стоимости каждого указателя учитывается состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций).