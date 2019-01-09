РИАМО - 9 янв. На улице Академика Скрябина во владении 14 в Юго-Восточном округе Москвы осуществлен демонтаж незаконно возведенных конструкций пристройки к магазину и оздоровительно-развлекательному комплексу, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«Установлено, что на земельном участке общего пользования без разрешительной документации осуществляются работы по возведению пристройки: устанавливались опоры, стены и перекрытия. Земельный участок был огорожен, на участке размещены строительные материалы», – отмечается в материале.

Специалисты ведомства оперативно приняли меры по пресечению факта самовольного строительства и оштрафовали нарушителя.

В настоящий момент земельный участок освобожден и обеспечен свободный сквозной проход между зданиями к жилым домам.