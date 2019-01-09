РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Омский хоккейный клуб (ХК) «Авангард» сыграет с подмосковным «Витязем» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018-2019 годов, матч пройдет в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» 9 января, сообщается на сайте команды.

В нынешнем чемпионате команды уже встречались в Подольске 2 октября. «Авангард» одержал разгромную победу со счетом 6:0.

«Девятого января «Авангард» принимает в Балашихе «Витязь» (Московская область). Матч начнется в 19:30 и будет проходить в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина», – говорится в сообщении.

Билеты есть в продаже в кассах Ледового дворца, расположенного по адресу: улица Парковая, дом №2. Также их можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба.

«Авангард» встречался с «Витязем» в чемпионатах России 33 раза. Полное преимущество было на стороне омичей, одержавших 26 побед против шести у подмосковной команды. Еще одна встреча завершилась вничью. «Авангард» забил 122 шайбы против 66 «Витязя».

«Авангард» - профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина клуб заключил договор на один год.