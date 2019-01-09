РИАМО - 9 янв. Полицейские расследуют кражу из квартиры в Солнечногорском районе, неизвестный похитил денежные средства и ювелирные украшения, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне в 03:55 в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1967 года рождения с заявлением о том, что в его квартиру, расположенную по адресу: Солнечногорский район, деревня Брехово, проник неизвестный и похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.