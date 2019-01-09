РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске определился состав музыкальных коллективов V юбилейного фестиваля Klimovsk Rock Fest-2019, который пройдет в городском округе 26 января, на нем выступят 11 групп, сообщается в группе «Klimovsk Rock Fest vol.5! 26 Января» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 26 января, в микрорайоне Климовск Подольска в ДК «Машиностроитель» на улице Ленина, 20, пройдет V юбилейный фестиваль Klimovsk Rock Fest-2019. Впервые в истории фестиваля выступят 11 групп на одной сцене в один день. Это группы ДЖЕТЭ (Москва), ИНТРА (Торжок), подольские LAVEU, «Моя Суть», MorphinuM, MAX FIGHT, «Ра-Дар», «Лизтомания», The VELF, а также представители двух школ современной музыки Music Center и TRITON MUSIC», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 17:00. В нынешнем году на фестиваль поступило много заявок, организаторам было сложно выбирать среди них. Они рассматривали претендентов с учетом возраста участников, соответствия стилю мероприятия, наличия опыта выступления вживую.