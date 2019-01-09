РИАМО - 9 янв. «Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию первые четыре дома комплекса «ЗИЛАРТ» на юге Москвы, в каждом доме предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, сообщается на сайте застройщика.

«Четыре новых здания – это в общей сложности 200 тысяч квадратных метров недвижимости, более 1,3 тысячи квартир, порядка 100 тысяч квадратных метров жилья, почти 10 тысяч квадратных метров коммерческих помещений, более тысячи новых рабочих мест», - отмечается в материале.

Дома имеют переменную этажность, максимальная высота составляет 14 этажей. В разработке архитектурных решений принимали участие лучшие российские архитектурные бюро, каждый дом построен по авторскому проекту.

В доме, спроектированном архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», насчитывается 433 квартиры площадью 30 тысяч квадратных метров, в том числе пять таунхаусов. Общая площадь здания – 64 тысячи квадратных метров. В подземном паркинге - 398 мест для автомобилей. Площадь встроенно-пристроенных помещений составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

Общая площадь дома от архитектурной мастерской «Мезонпроект» составляет 34 тысячи квадратных метров, совокупная площадь 224 квартир – 16 тысяч квадратных метров. Подземная стоянка вмещает 200 машин. Площадь встроенно-пристроенных помещений – 1,8 тысячи квадратных метров.

«Цимайло, Ляшенко и партнеры» спроектировали в «ЗИЛАРТе» здание общей площадью 36 тысяч квадратных метров. В нем 212 квартир, их общая площадь – 17 тысяч квадратных метров. Подземная парковка рассчитана на 228 мест. Площадь встроенно-пристроенных помещений - 2,2 тысячи квадратных метров», - добавляется на сайте.

Дом от архитектурного бюро SPEECH Сергея Чобана рассчитан на 492 квартиры совокупной площадью 32 тысячи квадратных метров. Общая площадь здания – 66 тысяч квадратных метров. Вместимость подземной автостоянки – 478 автомобилей. Площадь встроенно-пристроенных помещений – 4,3 тысячи квадратных метров, в том числе построено дошкольное образовательное учреждение на 50 мест площадью 1,65 тысячи квадратных метров.

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