РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Отделения многофункционального центра (МФЦ) подмосковного Красногорска будут работать с понедельника по воскресенье в I квартале 2019 года, этот график ввели в тестовом режиме, сообщается на официальном сайте МФЦ.

«С 9 января 2019 года отделения МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского круга Красногорск» будут осуществлять прием заявителей по следующему графику: с понедельника по воскресенье (включительно) с 08:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Уточняется, что данный график вводится в тестовом режиме на I квартал 2019 года.

Задать свои вопросы можно по электронной почте МФЦ Красногорска: mfc-krasnogorskmr@mosreg.ru. Единый номер колл-центра МФЦ Московской области: 8(800)550-50-30.