РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец напомнили детям правила безопасного перехода дороги в рамках акции «Новый год с зеброй», говорится в сообщении пресс-службы пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Служба пропаганды в рамках проведения комплексных информационно-пропагандистских мероприятий «Зимние каникулы» в Красковском культурном центре провела акцию «Новый год с зеброй». Особый акцент сотрудниками ГИБДД был сделан на повторении правил безопасного перехода проезжей части. Также с детьми поговорили о небезопасных дорожных условиях зимой», – говорится в сообщении.

В ходе акции дети приняли участие в викторине по правилам дорожного движения, вопросы которой были связаны с обеспечением детской безопасности в зимний период. Все участники викторины получили в подарок светоотражающие значки и узнали от инспектора, как эти значки помогут им быть заметными на дороге в темное время суток.

«Присутствующим родителям инспектор ГИБДД посоветовал контролировать ношение детьми световозвращающих элементов, обеспечить безопасность детей при перевозке в личном автотранспорте и чаще напоминать детям правила безопасного поведения вблизи проезжей части», – заключается в материале.