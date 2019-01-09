РИАМО - 9 янв. К отправке в столицу готовят ребенка, родившегося у женщины, впавшей в кому от отравления рыбой неизвестного производства в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости.

В декабре в городе Губкинский ЯНАО госпитализировали шесть членов семьи из поселка Пурпе. Один пациент вскоре скончался. Все они употребляли в пищу вяленую рыбу неизвестного производства. Пострадавшая женщина находилась в коме и была беременна. Позже специалисты перинатального центра Ноябрьска совместно с коллегами провели операцию и увезли сначала новорожденного, а затем его мать, вышедшую из комы.

«Мама выписана еще до (наступления) Нового года, малыш находится в перинатальном центре, готовится к отправке в Москву», – сказал представитель городской больницы Ноябрьска.

По его словам, состояние новорожденного ребенка оценивается как стабильное.

По данному факту проводят проверку, специалисты выясняют причины госпитализации местных жителей и гибели одного из них.