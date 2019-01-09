РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Сотрудники полиции городского округа Люберцы раскрыли с помощью камер наружного видеонаблюдения более 60 преступлений за 2018 год, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в городском округе Люберцы установили 207 новых видеокамер. В настоящее время в системе «Безопасный регион» 880 камер, с их помощью раскрыли 63 преступления и 168 правонарушений», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2019 году планируют установить более 2 тысяч видеокамер, 48 из которых будут находиться в местах массового пребывания людей. Остальные камеры разместят в подъездах жилых домов.

«Кроме того, в 2018 году открыли четыре опорных пункта полиции. Два из них находятся городе Люберцы, один в поселке Томилино, а еще один – в деревне Марусино. По информации МУ МВД «Люберецкое», количество преступлений в минувшем году снизилось на 20%. В 2017 году зарегистрировано 2325 преступлений, а в 2018 году – 1973», – добавил Ружицкий.

Он также отметил, что система Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) городского округа Люберцы в 2018 года заняла III место по Московской области. За год в нее поступило свыше 419 тысяч обращений.