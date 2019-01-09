РИАМО – 9 янв. Американский журнал The National Interest признал российский танк Т-90С (экспортный вариант) одним из лучших примеров эффективной и долговечной боевой машины, сообщает Газета.ru.

«Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью. Российский танк стал одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие», – отмечается в материале.

При этом Т-90С является достойным вариантом для применения в различных конфликтах в странах второго и третьего мира, где не имеет себе равных. Американская же техника слишком дорога для таких государств. К примеру, M1 Abrams почти в два раза дороже Т-90С.

Т-90 – российский основной боевой танк. Разработан «Уралвагонзаводом» в начале 1990-х годов. В период с 2001-го по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.