РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. До 2020 года в поселке Октябрьский городского округа Люберцы планируют построить новое пожарное депо, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019-2020 годах запланировано строительство пожарного депо в поселке Октябрьский городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2018 году возвели здание пожарного депо на 4 машины в поселке Малаховка.

«Здание подключено к коммуникациям. Ввод в эксплуатацию его запланирован на июль 2019 года», - добавил Ружицкий.