РИАМО - 9 янв. Со 2 по 8 января павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили свыше 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, макет центральной части Москвы, размещенный в одноименном павильоне на Сиреневой Аллее ВДНХ, стал одной из самых посещаемых городских достопримечательностей во время новогодних каникул.

«Все каникулы за исключением 1 и 7 января павильон работал в своем обычном графике с 10:00 до 20:00. Уже 2 января на экскурсии пришло более 1,3 тысячи посетителей, среди которых была группа блогеров из Китая», – отметил Левкин.

Он напомнил, что по итогам 2018 года павильон посетило более 186 тысяч человек, а всего с момента открытия в октябре 2017 года уникальный макет увидело более 230 тысяч человек.

В данный момент посетители павильона «Макет Москвы» могут увидеть четыре светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы», которые демонстрируются в начале каждого часа.

На макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности. Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности – поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.

С 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 миллиона человек.