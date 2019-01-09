РИАМО - 9 янв. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на второй этап строительства многофункционального жилого комплекса «Маяк» в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Новый жилой комплекс общей площадью 145,7 тысячи квадратных метров появится на берегу Химкинского водохранилища рядом с парком имени Льва Толстого, яхт-клубом «Маяк» и железнодорожной станцией «Химки», – говорится в сообщении.

В состав квартала многофункциональной застройки войдут комплекс жилых зданий с подземной двухуровневой автостоянкой, общеобразовательная школа, детский сад, объекты спортивного назначения и рекреационные зоны.

Строительство комплекса предусмотрено в три этапа. На первом этапе возводится три жилых корпуса: два 17-этажных, один 29-этажный. На втором этапе – два высотных жилых корпуса, один – с переменной этажностью от 22-х до 37-ми этажей, второй – 41-этажный. Третий этап включает строительство школы и дошкольного общеобразовательного учреждения.

Первый и второй этапы строительства конструктивно связаны между собой – подземная двухуровневая автостоянка под жилыми корпусами представляет собой единое пространство, а над землей корпуса первого и второго этапа объединены друг с другом жилыми помещениями над аркой.

Жилые корпуса комплекса и отдельно стоящие здания запроектированы с возможностью самостоятельного обеспечения водой, электроэнергией, теплом и канализацией. В границах жилого комплекса будут созданы все необходимые условия для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.