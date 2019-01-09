РИАМО - 9 янв. Роструд напомнил россиянам, что следующие длинные выходные выпадают на Международный женский день, они продлятся с 8 по 10 марта, сообщает в среду ТАСС.

«Ближайшие длинные выходные ожидают россиян в марте с 8 по 10 числа в связи с празднованием Международного женского дня. Выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен постановлением правительства на 10 мая», - говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

Новогодние праздники в России продлились с 30 декабря по 8 января. На этой неделе будет только три рабочих дня – со среды по пятницу.