РИАМО - 9 янв. Полицейские расследуют дело, в рамках которого женщина ранила своего зятя ножом в ходе пьяной ссоры в Павловском Посаде, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

По его словам, накануне в 06:32 из квартиры дома 40 по улице 1-го Мая в Павловском Посаде бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МО МВД теща потерпевшего 1963 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.