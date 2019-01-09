РИАМО - 9 янв. Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Солнечный» городского округа Ступино, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 19:22 8 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Ступино, деревня Полушкино, СНТ «Солнечный луч».

«В 22:20 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 3 единиц техники, 11 человек», - говорится в сообщении.