РИАМО - 9 янв. В столичном аэропорту «Внуково» проводится доследственная проверка по факту обнаружения в туалете в зоне посадки пассажиров в самолет тела мужчины, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смерти 33-летнего мужчины начата доследственная проверка», - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что 9 января в международном аэропорту «Внуково», в зоне, предназначенной для посадки пассажиров в самолет (стерильная зона), в туалетной кабинке около выхода на посадку №11 обнаружено тело 33-летнего уроженца Башкортостана. При себе мужчина имел авиабилет на рейс №363 Москва – Уфа и паспорт.

При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что данный мужчина зашел в туалетную кабинку в 00:20 и более из нее не выходил. После принудительного вскрытия туалетной кабинки в 7:40 медицинской службой констатирован факт смерти мужчины.

«Для установления обстоятельств и причин произошедшего на место происшествия незамедлительно выехал следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», - добавляется в материале.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.