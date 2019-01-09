РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Масштабную уборку снега с дворовых территорий провели в подмосковном Подольске 8 января, к работам привлекли более 300 коммунальщиков и 35 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В работах по уборке снега на дворовых территориях 8 января в городском округе Подольск были заняты 320 человек и 35 единиц техники. Вывезено 30 кубометров снега, использовано 17,5 кубометров реагентов», – говорится в сообщении.

Также по 63 адресам в Подольске провели работы по очистке кровель от наледи и сосулек.