РИАМО - 9 янв. Полицейские проводят проверку по факту ножевого ранения руки у станции метро «Третьяковская» в столице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 8 января в 06:26 в ОМВД России по району Замоскворечье Москвы поступило сообщение о ножевом ранении руки у метро «Третьяковская».

«На место происшествия был направлен автопатруль с полицейскими, сообщенная информация подтвердилась. 8 января в 06:33 нарядом полицейских по адресу: улица Пятницкая, дом 31, строение 5, был задержан мужчина 1967 года рождения, на которого потерпевший 2001 года рождения указал, как на лицо, совершившее в отношении него противоправные действия», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка в установленном порядке.