РИАМО - 9 янв. Столичные следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения обгоревшего тела человека в бытовке в новой Москве, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«9 января 2019 года после тушения пожара в самовольном строении на территории деревни Лапшинка в новой Москве, обнаружено обгоревшее тело человека. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Следователями выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 23:31 8 января в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Москва, деревня Лапшинка. По данному адресу происходило загорание отдельно стоящей металлической бесхозной бытовки. В 00:10 загорание ликвидировано. В результате пожара в бытовке один человек погиб.