РИАМО - 9 янв. В подмосковных Серебряных Прудах в ночь на среду температура воздуха составила минус 22,2 градуса, в столице – минус 11,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Казахстанский антициклон, протянув свой гребень к северо-западу, обеспечивает поступление в Европейскую часть России сухого и морозного воздуха.

«В Москве минимальная температура составила минус 11,2 градуса, в окрестностях столицы – минус 12-14 градусов, а на юго-востоке Подмосковья, в Серебряных Прудах, – минус 22,2 градуса», - говорится в сообщении.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается мороз до минус 14 градусов, при этом погода будет облачной, местами возможен небольшой снег. Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 80%.