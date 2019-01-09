РИАМО - 9 янв. Полицейские расследуют уголовное дело, которое возбуждено по факту ограбления в Одинцовском районе, у мужчины украли телефон и деньги, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне в 21:10 в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1950 года рождения с заявлением о том, что в деревне Дубки Одинцовского района у дома неизвестный причинил телесные повреждения заявителю, открыто похитил мобильный телефон и 17 тысяч рублей. Сумма ущерба - 19 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1959 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.