РИАМО - 9 янв. Возгорание произошло в квартире на улице Ильина в Орехово-Зуеве, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В среду в 02:14 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, улица Ильина, дом 10, квартира 5.
«В 03:58 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались шесть единиц техники и 22 человека.
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