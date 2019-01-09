РИАМО - 9 янв. Возгорание произошло в квартире на улице Ильина в Орехово-Зуеве, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 02:14 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, улица Ильина, дом 10, квартира 5.

«В 03:58 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались шесть единиц техники и 22 человека.