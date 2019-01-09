РИАМО – 9 янв. «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет 500 евро для покупок, сделанных в течение месяца, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Девятого января стартует пилотный проект, в рамках которого «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов. <…> В «Почте России» не уточняют, на каких ритейлеров будет распространяться проект, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка», - говорится в статье.

Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. Он использует понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором выступает лишь «Почта России», но в дальнейшем этот статус могут получить и другие компании.

Согласно документу, уполномоченный оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя. «Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.

Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС. Процесс оплаты пошлины будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете.

«Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях», - отметил представитель «Почты России».

При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен в два раза, до 500 евро. Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 килограмм, то покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года порог будет снижен до 200 евро, но будет применяться уже к каждой отдельной посылке. Товары такой ценовой категории россияне заказывают нечасто.