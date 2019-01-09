РИАМО - 9 янв. За следующие пять лет количество пассажиров на Московской железной дороге может увеличиться на треть и достигнуть 3 миллионов человек в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Строительство дополнительных путей на Ярославском и Горьковском направлениях Московской железной дороги находится в финальной стадии. За последние годы количество пассажиров на железной дороге увеличилось больше чем вдвое. И за следующие пять лет увеличится еще на треть - до 3 миллионов человек в сутки. Астрономическая цифра», - сказал Собянин в интервью kp.ru, опубликованном в среду.

Мэр также отметил, что в прошлом году в столице ввели 33 километра новых линий метро и открыли 17 станций - это абсолютный рекорд за все 80 лет истории московского метростроения.

«Мы живем не рекордами, а системной работой, которая в конечном счете и дает результат. Объем работы на ближайшие пять лет больше, чем за предыдущие восемь. За 13 лет - с 2011 по 2023 год - мы должны сделать в метро столько же, сколько было сделано за предыдущие 75 лет», - подчеркнул мэр.