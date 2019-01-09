РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. В ночь на среду в подмосковном Красногорске загорелся автомобиль, прибывшие на место возгорания пожарные справились с огнем за полчаса, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Девятого января в 03:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, Ильинское шоссе у дома №18. В 04:05 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Также к тушению привлекли две единицы техники.