РИАМО - 9 янв. Столичные власти планируют высаживать растения на поверхности подземных парковок, пишет в среду газета «Известия».

Ранее руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский сообщал, что при возведении домов по программе реновации планируется массово использовать технологии по озеленению крыш.

«Можем подтвердить, что в домах, строящихся в рамках программы реновации, применяются энергосберегающие технологии. Что касается озеленения, то, в частности, будет применяться стилобатное озеленение — поверхностей подземных парковок, например», - отметили в пресс-службе департамента.

По данным газеты, летом 2019 года планируется утвердить федеральный ГОСТ для озеленения крыш. Стандарт предполагает разработку требований безопасности зданий с такой крышей. Сегодня застройщики занимаются озеленением кровли на свой страх и риск.

«Сейчас на рынке много любителей, которые насыпают землю из огорода. Казалось бы, просто садик, деревья, зеленая травка, но вы не представляете, что может произойти: забьются водостоки, корни могут прорастать сквозь покрытие и рушить бетонные конструкции. То есть это напрямую связано с безопасностью человека», — сказал руководитель рабочей группы по разработке стандарта при МГСУ, ландшафтный архитектор Илья Мочалов.

Как отметил архитектор, экс-глава НИиПИ генплана Москвы Сергей Ткаченко, эксперимент по регламентированному озеленению кровли лучше начинать со столицы. Инвестиционный климат Москвы позволяет апробировать любые новшества, считает эксперт.