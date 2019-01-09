РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Команда Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва завоевала серебряные медали на Рождественском турнире по волейболу среди девушек, сообщается в Instagram-аккаунте школы.

В соревнованиях участвовали девушки 2006-2007 годов рождения. В соревнованиях участвовали свыше 40 спортсменов.

«Первое место у команды из Ногинска, второе – у Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва. Поздравляем наших спортсменов и тренеров», – говорится в сообщении.

Команда из Павловского Посада заняла третье место. На четвертом месте оказалась команда из города Электроугли.